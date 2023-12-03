Сделать шаг к интерьеру своей мечты просто – достаточно купить деревянную кухню в нашей компании. Но если у вас остались сомнения, мы готовы их развеять.

Как производится оплата? Поскольку кухня из массива дерева производится по индивидуальному проекту, обязательно внесение предоплаты, равной 70% от договорной стоимости. Остальная часть оплачивается перед установкой кухонного гарнитура.

Предоставляете ли вы гарантию на мебель собственного производства? Да, мы уверены в высоком качестве наших кухонь, поэтому даем гарантию на 2 года.

Сколько времени займет изготовление кухни из массива дерева? Точный срок зависит от сложности кухонного гарнитура и того, как скоро заказчик согласует проект. Как правило, среднее время выполнения заказа 45 дней.

Что будет, если я захочу внести изменения? На этапе проектирования заказчик может вносить любые корректировки. Однако если вы захотите что-либо изменить после запуска производства, это увеличит стоимость проекта.