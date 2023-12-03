Кухни из массива на заказ в Москве от производителя

от 61000 за м/п

У нас вы можете купить кухни из массива дерева на заказ, спроектированную с учетом всех ваших пожеланий. Вникаем в потребности каждого клиента, создавая и воплощая в жизнь неповторимый дизайнерский проект.

предварительный расчет
лет делаем для вас кухни из массива дерева
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кухни из массива дерева на заказ в Москве от производителя

Наше производство

Кухни из массива дерева производятся на современном оборудовании, которое позволяет добиться высокой точности исполнения проекта.

Натуральное дерево

Для производства используется только качественная обработанная древесина.

Экологичные материалы

Натуральные материалы безопасны для человека и не выделяют вредных веществ.

Сертификаты качества

Мы используем только материалы от проверенных поставщиков.

Грамотный проект

Уделяем внимание даже самым мелким составляющим проекта будущей кухни.

Четкий контроль

Мы контролируем все этапы производства, что исключает появление каких либо дефектов или погрешностей.

Мастера с опытом

Грамотные специалисты обеспечат точное изготовление и качественную сборку мебели.

Руководитель

Петренко И.В.

консультация

Портфолио

В нашем портфолио нет визуализаций и эскизов. Только фотографии реальных кухонь после установки.

Стиль:классика
Форма:п-образная
Фасады:массив бука, эмаль
Цвет:белый
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Стиль:модерн
Форма:г-образная
Фасады:шпон бука, эмаль
Цвет:комбинированный
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:Г-образная
Фасады:массив дуба, поталь
Цвет:коричневый
предварительный расчет
Стиль:модерн
Форма кухни:островная
Фасады:массив ясеня
Цвет:натуральный
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма кухни:п-образная
Фасады:массив бука, эмаль
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма кухни:г-образная
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:серо-голубой
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма кухни:г-образная
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма кухни:г-образная
Фасады:массив бука, эмаль
Цвет:синий
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма кухни:г-образная, остров
Фасады:массив ясеня, эмаль
Цвет:слоновая кость
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма кухни:г-образная
Фасады:массив ясеня, эмаль
Цвет:серый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма кухни:прямая
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:коричневый
предварительный расчет
Стиль:модерн
Форма кухни:прямая
Фасады:шпон дуба, эмаль
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:составная
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:голубой
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:составная
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:серый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:г-образная
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:г-образная
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:белый, поталь
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:прямая
Фасады:массив ясеня, эмаль
Цвет:коричневый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:г-образная
Фасады:массив ясеня, эмаль
Цвет:комбинированный
предварительный расчет
Стиль:модерн
Форма:г-образная
Фасады:массив дуба, морилка
Цвет:черный
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:г-образная
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:синий
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:г-образная
Фасады:массив ясеня, эмаль
Цвет:белый, поталь
предварительный расчет
Стиль:модерн
Форма:прямая
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:модерн
Форма:составная
Фасады:шпон дуба
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:г-образная
Фасады:массив бука, эмаль
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:модерн
Форма:г-образная
Фасады:массив бука, эмаль
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:классика
Форма:г-образная
Фасады:массив дуба, эмаль
Цвет:белый
предварительный расчет
Стиль:модерн
Форма:прямая
Фасады:шпон дуба, эмаль
Цвет:комбинированный
предварительный расчет

Работаем в различных стилях

Мы работаем с любыми стилевыми направлениями – от лофта до классики. Наши дизайнеры помогут вам выбрать фактуру материала, цветовую гамму и фурнитуру таким образом, чтобы выдержать общую концепцию.

Предпочитаете стиль кантри? Мечтаете о кухне в стиле шебби-шик? Хотите оформить комнату в духе прованса? У нас можно недорого купить кухни из массива дерева на заказ в любом исполнении.

нужна Консультация

Поможем с выбором отделки

Среди разнообразия материалов и фактур, доступных для изготовления кухонь, можно потеряться. Специалист подскажет вам варианты решения, но окончательный выбор всегда остается за заказчиком.

Фасады кухонные из массива с эффектом -патина

Патина

Патинированному фасаду присущ эффект легкого искусственного состаривания.

Фасады кухонные из массива с эффектом -поталь

Поталь

По желанию заказчика фасады могут быть декорированы поталью под золото, латунь или серебро.

Фасады кухонные из массива покрытые эмалью

Эмаль

Добиться зеркального блеска фасадов можно с помощью специального глянцевого покрытия.

Фасады кухонные из массива с эффектом -браширование (старение)

Браширование

Браширование поверхностей позволяет получить более выраженную текстуру дерева.

Фасады кухонные из массива покрытие лаком

Полировка лаком

Покрытие лаком считается классической отделкой натурального дерева.

Фасады кухонные из массива покрытые маслом

Покрытие маслом

Масло позволяет защитить древесину от внешних факторов, образуя матовое покрытие.

Предложим проверенную фурнитуру

Кухонная фурнитура – это не только дверные ручки для шкафчиков и ящиков. Современные системы открывания и хранения позволят вам использовать каждый уголок пространства максимально эффективно.

Не менее важно плавное открытие/закрытие любых дверей и выдвижных элементов. Мы подбираем качественную фурнитуру для любых задач.

Подскажем какой массив выбрать

Кухня из массива дуба или других пород позволяет показать всю красоту натурального дерева. Выбор материалов, доступных для изготовления кухни, обширен. Но кухонное помещение отличается от других комнат повышенной влажностью, поэтому не все породы дерева для него подходят.

Мы расскажем, какие материалы можно использовать. Найдем подходящее решение для любой нестандартной задачи.

Не нашли то, что искали?

На сайте показаны не все материалы, доступные для заказа по каталогу. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши пожелания.

нужна консультация

Кухня из массива дуба

Цена от 35000 рублей за м.п.

Кухня из массива бука

Цена от 25000 рублей за м.п.

Кухня из массива ясеня

Цена от 30000 рублей за м.п.

С чего начать сотрудничество?

Процесс создания кухни из массива от производителя состоит из нескольких этапов. Для начала вам нужно оставить заявку на сайте или связаться с нами по указанным ниже контактам.

01

Проведение замеров

Отправная точка проекта – снятие замеров места размещения кухни. Специалист готов приехать в удобное для вас время. Дата выезда и место проведения замеров согласовывается предварительно.

02

Подготовка проекта

После передачи замеров проектировщики выполнят 3D-моделирование вашей кухни. Такая визуализация позволяет продумать все детали. Вы точно будете понимать, как будет выглядеть ваша кухня.

03

Производство кухни

После согласования всех деталей проекта с заказчиком, мебельщики приступают к производству. Работы проводятся с соблюдением всех установленных норм и требований к будущему изделию.

04

Доставка и монтаж гарнитура

Вам не нужно беспокоиться о доставке, заносе мебели и ее сборке. Эти услуги уже включены в изготовление кухни на заказ. В результате в вашем доме появится готовый кухонный гарнитур.

Пригласите замерщика с образцами

Чтобы купить кухню из массива в Москве выполненную на заказ, необходимо произвести замеры. Замерщик не только снимет необходимые мерки, но и зафиксирует расположение дверей, окон, батарей и других конструктивных элементов. Вы сможете указать на месте, где хотите поставить плиту, мойку, холодильник. Мы работаем по Москве и Московской области. Выезд замерщика в пределах МКАД бесплатный.

хочу вызвать замерщика

Частые вопросы

Сделать шаг к интерьеру своей мечты просто – достаточно купить деревянную кухню в нашей компании. Но если у вас остались сомнения, мы готовы их развеять.

Удобный салон в Москве

Вы можете посетить наш офис лично и посмотреть образцы мебельных фасадов, изучить каталоги фурнитуры. Наши сотрудники готовы проконсультировать вас по изготовлению кухни из дерева на заказ и дать ответы на любые вопросы. Чтобы мы могли уделить вам максимум внимания, лучше согласовать свой визит заранее.

Адрес салона

г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, стр. 1
55.810410, 37.636761
пн-пт: с 10:00 до 21:00. Обед с 13:00 до 14:00

Контакты

+7 (495) 127-04-92
+7 (967) 270-35-22
info@kuhnya-massiv.ru

Реквизиты

ФИО: Петренко И.В.
ОГРН: 304770000461440
ИНН: 772746163032

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